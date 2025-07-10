Osmaniye'de Tır Kazası: 2 Yaralı

Osmaniye'de Tır Kazası: 2 Yaralı
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Düziçi ilçesinde seyir halindeki bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tırda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Ellek beldesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 66 AAH 121 plakalı tır seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanalar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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