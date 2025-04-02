Osmaniye'de Tır ile Tankerin Çarpışması Sonucu Akaryakıt Yüklü Tanker Alev Aldı
Osmaniye'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada tır ile tanker çarpıştı. Çarpışma sonucunda akaryakıt yüklü tanker alev alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Osmaniye'de tır ile tankerin çarpıştığı kazada akaryakıt yüklü tanker alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tanker ve tır çarpıştığı kazada, yol kenarında devrilen akaryakıt yüklü tanker yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de ekipler sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa