Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı

Trump'ın tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı
ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi

Trump Türkiye'yi de pas geçmedi! İşte yeni gümrük vergisi oranı
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı

Maç sonuna damga vuran anlar! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı
Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki

Galatasaray'dan Mourinho'nun olay hareketine ilk tepki

Osmaniye'de Tır ile Tankerin Çarpışması Sonucu Akaryakıt Yüklü Tanker Alev Aldı

Osmaniye'de Tır ile Tankerin Çarpışması Sonucu Akaryakıt Yüklü Tanker Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada tır ile tanker çarpıştı. Çarpışma sonucunda akaryakıt yüklü tanker alev alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Osmaniye'de tır ile tankerin çarpıştığı kazada akaryakıt yüklü tanker alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tanker ve tır çarpıştığı kazada, yol kenarında devrilen akaryakıt yüklü tanker yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de ekipler sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.