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Osmaniye’de taş kırma makinesi yüklü tır köprüye sıkıştı

Osmaniye’de taş kırma makinesi yüklü tır köprüye sıkıştı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yüksekliği 4 metre olan Dokuz Bacak Köprüsü'nün altından geçmeye çalışan taş kırma makinesi yüklü tır sıkıştı. Sürücünün manevrasıyla çıkarılan tır, köprüde deformasyona neden oldu.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde taş kırma makinesi yüklü tır, yüksekliği 4 metre olan köprünün altından geçmeye çalışırken sıkıştı. Olayda köprüde sürtünmeden kaynaklı deformasyon oluştu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Dokuz Bacak Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş kırma makinesi yüklü tır, 4 metre yüksekliğindeki köprünün altından geçiş yaptığı sırada yükünün köprüye sürtmesi sonucu sıkıştı.

Bir süre köprü altında kalan tır, sürücüsünün kendi imkanlarıyla yaptığı manevraların ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürtünme nedeniyle köprüde deformasyon meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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