Osmaniye'deki silahlı saldırıda 6 tutuklama

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

11 Haziran'da Toprakkale ilçesindeki Cezaevi Taburu Park alanında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, cezaevi virajında kaza yapmıştı. Kazanın ardından 31 ACL 747 plakalı bir aracı gasbederek kaçmaya devam eden şüpheliler için polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu 3 şüpheli Osmaniye merkezde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın genişletilmesiyle saldırıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 16 şüpheli daha jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, 9 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayın ardından çalıntı araçla kaçmaya çalışan 3 zanlının polis ekiplerince yakalandığı anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı