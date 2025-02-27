Osmaniye'de Şiddetli Rüzgar Hortum Oluşturdu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar, sanayi esnafının cep telefonuna yansıyan küçük çaplı bir hortum oluşturdu. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Osmaniye'de şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, sanayi esnafının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Mobilyacılar Sitesi'nde şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, sanayi esnafının cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortumu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa