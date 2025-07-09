Osmaniye'de Seyir Halindeki Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Osmaniye'de Seyir Halindeki Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeki bir tır devrildi. Sürücü Nizam Ç. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesinde otoban yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizam Ç. idaresindeki 73 AAP 965 plakalı tır, Gaziantep'ten Adana istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Nizam Ç. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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