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Osmaniye’de sel sularına kapılan iş makinesi dereye devrildi

Osmaniye’de sel sularına kapılan iş makinesi dereye devrildi
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Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sel sularına karşı yürütülen çalışma sırasında bir iş makinesi Karaçay Deresi'ne devrildi, operatör son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Toprakkale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Yolların suyla kaplanması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler su tahliye çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Karaçay Deresi kenarında görev yapan iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle dereye devrildi. Operatörün son anda araçtan atlayarak kurtulduğu öğrenildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontrollerde operatörün sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, ekiplerin bölgede su tahliye ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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