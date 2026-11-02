Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Osmaniye'de refüje çarpan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de refüje çarpan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi'nde gece saatlerinde refüje çarparak metrelerce sürüklenen motosiklette 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, motosikletin sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin refüje çarparak sürüklendiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Motosikletin sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza gece saatlerinde, Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan A.C. hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, motosikletin refüje çarptıktan sonra yolda sürüklendiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Depremde ikiye bölünen zeytin bahçesinde tedirgin hasat! 300 metrelik yarığın kenarında çalışıyorlar

Önce masmavi duman yükseldi, sonra bahçe ikiye bölündü
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı

Cadılar Bayramı’nı eleştirmişti! Kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu

Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son nokta koyuldu
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin tanıdığı isme suikast hazırlığı! Silahlarla yakalandılar

Trump'ın eski danışmanı ile evlenmişti! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'dan istifa kararı

Çiçeği burnunda damattan sürpriz karar
Kanada'da Cadılar Bayramı kabusu! Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı

Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı

Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum

Bombayı patlattı! Fenerbahçe'ye önerdiği isim bakın kim