Osmaniye'de refüje çarpan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Osmaniye'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin refüje çarparak sürüklendiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Motosikletin sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza gece saatlerinde, Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan A.C. hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, motosikletin refüje çarptıktan sonra yolda sürüklendiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı