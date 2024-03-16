Osmaniye'de Refüje Bırakılan Şüpheli Çanta Kontrollü Şekilde Patlatıldı

Osmaniye'de refüje bırakılan şüpheli çanta, tedirginliğe neden oldu. Yol trafiğe kapatılarak uzaktan kontrollü patlatılan çanta boş çıktı.

Osmaniye Alibeyli Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 3. etapta refüje bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yol şerit çekilerek ulaşıma kapatılırken, olay yerine sinyal kesici araç getirildi. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Bomba imha robotu ile kontrollü şekilde patlatılan çanta boş çıktı. - OSMANİYE