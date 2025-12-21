Osmaniye'de otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi Sefa Vayısoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Alişan yönetimindeki 80 LB 301 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 35 ANA 703 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin Alişan ile yanındaki K.A. ve C.Ö., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Alişan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE