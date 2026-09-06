Kadirli'de Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli-Osmaniye karayolu Anberinarkı Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki tarlaya uçan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı