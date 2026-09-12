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Osmaniye’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Asaf Namlı Bulvarı Yeni Mezarlık üst mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobil ile motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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