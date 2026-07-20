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Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında TAG Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü hafif yaralandı, araçta maddi hasar oluştu.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında TAG Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu Bahçe ilçesi mevkisinde, Osmaniye istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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