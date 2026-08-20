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Osmaniye'de Uçuruma Yuvarlanan Araçta 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de Uçuruma Yuvarlanan Araçta 1 Ölü, 1 Yaralı
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Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 50 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 50 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ürün Yaylası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Halil İbrahim Deprem ile Serkan İhsan V., AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan Halil İbrahim Deprem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serkan İhsan V. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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