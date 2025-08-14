Osmaniye'de Orman Yangınına Müdahale Başladı

Osmaniye'de Orman Yangınına Müdahale Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahaleye başladı. Alevler kısa sürede yayılınca bölgeye acil destek gönderildi.

Osmaniye'de çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahaleye başladı.

Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyünde ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye karadan ve havadan başladı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti

Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.