Osmaniye'de Orman Yangınına Müdahale Başladı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahaleye başladı. Alevler kısa sürede yayılınca bölgeye acil destek gönderildi.
Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyünde ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye karadan ve havadan başladı. - OSMANİYE
