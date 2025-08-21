Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'de, Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olay yerine sevk edilen orman işletme ekipleri, itfaiye ve vatandaşların da desteğiyle kısa sürede alevlerin büyümesi önlendi. Helikopter ve arazözlerin de katıldığı müdahalede yangın büyümeden söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
