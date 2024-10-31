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Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Osmaniye'nin Hacıdağ Kırıklı köyü mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 70 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.

Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıdağ Kırıklı köyü mevkisinde saat 10.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Osmaniye, Adana, Düziçi, Kadirli ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 4 su tankı, 12 arazöz ve 3 yangın ilk müdahale aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında 70 dönümlük kızılçam ormanı zarar görürken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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