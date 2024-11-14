Osmaniye'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de bahçe duvarına çarpan motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Mehmet Burak Kurt hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Yenice Haruniye Mahallesi Karataşlık mevkiinde meydana geldi. Mehmet Burak Kurt idaresindeki 80 AES 262 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Burak Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE