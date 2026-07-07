Kontrolden çıkan motosiklet tırın altına girdi, sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde motorsikletle tırın karıştığı kazada motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Osmaniye-Gaziantep istikametinde, Bahçe Gişeleri'ne yaklaşık 3 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin G. idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, aynı istikamette seyreden tırın altına girdi.Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Şahin G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı