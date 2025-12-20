Osmaniye'de feci kaza: Motosiklet ve sürücüsü minibüsün altında kaldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde minibüs ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Transit marka minibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü minibüsün altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu Hıdır Elmasri ağır yaralanandı. İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elmasri, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anların çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE