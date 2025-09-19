Osmaniye'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Sumbas'a bağlı Akdam köyünde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan yoğun çalışmalarla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE