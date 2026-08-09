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Osmaniye'de Feci Kaza: 5 Yaralı

Osmaniye'de Feci Kaza: 5 Yaralı
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Osmaniye’de otomobille çarpışan ve kontrolden çıkan araç, otopark korkuluklarını kırarak alt bölümdeki otoparka düştü.

Osmaniye'de otomobille çarpışan ve kontrolden çıkan araç, otopark korkuluklarını kırarak alt bölümdeki otoparka düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz Karaçay Şelalesi Park Alanı'nda iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri, otopark korkuluklarını kırarak alt bölüme düştü. Araç, burada park halinde bulunan otomobillere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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