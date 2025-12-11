Haberler

Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda 6 kaçak göçmen yakalandı ve organizatör olduğu değerlendirilen bir şüpheli tutuklandı. Araçta Suriye uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi.

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye kent merkezinde Aslanlı yol kontrol noktasında denetim yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Ö.Ç. (35) yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Osmaniye Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, organizatör olduğu değerlendirilen sürücü Ö.Ç. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

