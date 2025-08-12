Osmaniye'de Jandarma Operasyonlarında 121 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 121 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Ağustos tarihlerinde 152 asayiş olayıyla ilgili 121 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 50 tabanca mühimmatı, 1 av tüfeği, 91 kök kenevir, 255 gram esrar, 83 gram bonzai, 2 uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE