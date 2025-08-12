Osmaniye'de Jandarma Operasyonlarında 121 Şüpheli Gözaltına Alındı
Osmaniye'de düzenlenen jandarma operasyonlarında 121 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.
Osmaniye'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 121 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Ağustos tarihlerinde 152 asayiş olayıyla ilgili 121 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 50 tabanca mühimmatı, 1 av tüfeği, 91 kök kenevir, 255 gram esrar, 83 gram bonzai, 2 uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE
