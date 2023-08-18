Osmaniye'de İş Yerinden Elektrik Kablosu Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

Toprakkale ilçesindeki Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinden elektrik kabloları çalındı. İhbar üzerine Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı ve 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheliler yakalandı ve çalınan kablolar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.