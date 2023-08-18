Osmaniye'de İş Yerinden Elektrik Kablosu Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı
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Toprakkale ilçesindeki Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinden elektrik kabloları çalındı. İhbar üzerine Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı ve 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheliler yakalandı ve çalınan kablolar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Osmaniye'de bir iş yerinden elektrik kablosu çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Toprakkale ilçesindeki Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinden elektrik kabloları çalındı.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla hırsızlık olayına karışan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Zanlılar Ö.T. ve Ö.Ş, ilçe merkezindeki ikametlerine yapılan baskınla yakalandı, çalınan kablolar da burada bulundu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.