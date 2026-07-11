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Osmaniye'de iş kazasında hayatını kaybeden stajyer öğrenci gözyaşlarıyla defnedildi

Osmaniye'de iş kazasında hayatını kaybeden stajyer öğrenci gözyaşlarıyla defnedildi
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sanayi sitesinde traktör tamiri sırasında geçirdiği iş kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki meslek lisesi stajyer öğrencisi Mehmet Kesme, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sanayi sitesinde traktör tamiri sırasında geçirdiği iş kazasında yaşamını yitiren 16 yaşındaki meslek lisesi stajyer öğrencisi Mehmet Kesme, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye Düziçi Sanayi Sitesi'nde traktör tamiri sırasında meydana gelen iş kazasında traktörün parçaları arasında sıkışarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mehmet Kesme için cenaze töreni düzenlendi.

Kesme'nin cenazesi, Düziçi ilçesine bağlı Karagedik Köyü Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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