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Düziçi'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Düziçi'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Hürriyet Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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