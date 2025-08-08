Osmaniye'de İki Motosikletin Çarpıştığı Kazada İki Kişi Yaralandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçe ilçesi D 400 karayolu Osmaniye-Gaziantep yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
