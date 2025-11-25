Haberler

Osmaniye'de Hırsız, Cins Tavukları Çaldı

Osmaniye Mevlana Mahallesi'nde bir hırsız, 5 mavi yumurtlayan tavuk çalarak kayıplara karıştı. Olay, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri, cins tavuk hırsızlıklarının arttığını belirterek güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Osmaniye'de bir evin bahçesindeki kümese giren hırsız, mavi yumurtlayan cins 5 tavuğu çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin tavukları çamaşır ipinde asılı duran bir tişörtün içine koyarak kaçtığı anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, kent merkezi Mevlana Mahallesi'nde Sertan Yılmaz'a (35) ait evin bahçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Evin de bulunduğu sokağa gelen 2 şahıstan biri gözcülük yaparken diğeri evin bahçesine girdi. Evin bahçesine giren şahıs mavi yumurtlayan 5 tavuğu tek tek diğer tavuklardan ayırarak 4 dakikada topladı. Yaptığıyla hayrete düşüren hırsız, çaldığı tavuklarıysa çamaşır ipinde asılı haldeki tişörtün içine doldurup olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın rahat tavırları evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Mahalle sakinleri, son dönemlerde özellikle cins tavuk ve güvercin hırsızlıklarının arttığını belirterek güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

"Göstere göstere kümesten orijinal tavuklarımızı seçiyorlar, normal tavuklarımızı ellemiyor"

Yaşananları anlatan Sertan Yılmaz, "Hırsızlık olayında artık güvenlik kameralarına bile tenezzül bile etmiyorlar. Göstere göstere kümesten orijinal tavuklarımızı seçiyorlar, normal tavuklarımızı ellemiyor. Yani cins marka tavukları seçiyor. Yani kendi yetiştirmiş gibi, kendi kümesi gibi, daha önceden gelip keşif yapıyorlar herhalde buralarda. Akşam da hava kararmaya müteakip yani yemek yerken o saatleri seçiyorlar. Gündüzleri de evde kimsenin olmadıkları bir saati seçiyorlar. Biz usandık hırsızlardan" diye konuştu.

"Yani bu yumurtaları bulup da yetiştirmek kolay bir şey değil"

Mahallede yaşayan bir çok komşusunun hırsızlardan muzdarip olduğunu ifade eden Yılmaz, "Birçok komşularımıza da hırsızlığa geldiler. Bizim 2 yan tarafımızdaki evden geçen gün 10 adet yine özel yetiştirilmiş tavukları çaldılar. Yani bu yumurtaları bulup da yetiştirmek kolay bir şey değil. Bunlara her yemi veremiyoruz. Mesela et yemi, yumurta yemleri bunlar da tabii ki pahalı yemlerdir. Yumurtalarımızı sağdan soldan, İskenderun'dan getiririz. Makine cücüğü bile yapmayız yani, orijinal kurk olarak bastırırız. Cins tavukları çalıyorlar devamlı. Biz burada hırsızlardan bayağı bir çekiyoruz. Her gece geliyorlar komşularımızın tavukları hiç gözetmeksizin güvercinleri bile çalıyorlar. Bekçilerin gelip mahallelerimizi dolaşmasını istiyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
