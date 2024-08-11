Osmaniye'de Greyder Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde devrilen greyderin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde bir mermer ocağında meydana gelen kazada Ali S. idaresindeki greyder devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde greyder sürücüsü Ali S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali S.'nin cezaesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - OSMANİYE