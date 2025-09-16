Osmaniye'de Eski Sevgilisi Melek Kişen'i Öldüren Abdullah Yıldırım İntihar Etti

Osmaniye'de bir takı dükkanında cansız bedenleri bulunan Melek Kişen (33) ve Abdullah Yıldırım (39) olayında yeni detaylara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, Abdullah Yıldırım'ın tartışma sonrası eski sevgilisi Melek Kişen'i öldürdüğü, ardından da intihar ettiği belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde takı aksesuarları satışı yapan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibinin ailesinin yardımıyla dükkana girdi. İş yerinin arka kısmında depo olarak kullanılan bölümde iş yeri sahibi Melek Kişen ile Abdullah Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. İddiaya göre, cezaevinde izinli çıkan Abdullah Yıldırım, Melek Kişen'e ait takı dükkanına gitti. İkili işyerinin arka tarafında bulunan depo olarak kullanılan alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Yıldırım yanında getirdiği silahla Melek Kişen'i öldürdükten sonra intihar etti. - OSMANİYE