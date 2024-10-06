Osmaniye'de Elektrikli Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki iki kuzenden biri öldü, biri ağır yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Çitlik Mahallesi kavşağında yaşandı. M.K. idaresindeki 06 BEZ 155 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşakta elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan kuzenlerden 16 yaşındaki İsa Açık hayatını kaybetti, 15 yaşındaki Süleyman Açık ise ağır yaralandı. Kazada vefat eden çocuğun olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE