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Osmaniye'de Elektrikli Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Osmaniye'de Elektrikli Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrikli motosikletin otomobille çarpışması sonucu 16 yaşındaki İsa Açık hayatını kaybetti, 15 yaşındaki Süleyman Açık ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki iki kuzenden biri öldü, biri ağır yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Çitlik Mahallesi kavşağında yaşandı. M.K. idaresindeki 06 BEZ 155 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşakta elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan kuzenlerden 16 yaşındaki İsa Açık hayatını kaybetti, 15 yaşındaki Süleyman Açık ise ağır yaralandı. Kazada vefat eden çocuğun olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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