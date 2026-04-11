Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Osmaniye'de özel harekat polislerinin de katılımı ile 10 adrese düzenlenen dron destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında kent genelinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda, narkotik köpeği "Jardi" ile yapılan aramalarda 144 adet sentetik ecza ile 4 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan haklarında adli işlem yapılan 6 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı