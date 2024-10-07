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Osmaniye'de Depremzedelere Yapılan Dolandırıcılık Olayı

Osmaniye'de Depremzedelere Yapılan Dolandırıcılık Olayı
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Osmaniye'de, depremzede vatandaşların kimlik bilgilerini izinsiz kullanarak Papara hesabı açan dolandırıcılara karşı yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Mağdurlardan Necdet Başpınar, yaşanan dolandırıcılık olayıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Osmaniye'de BİM'e ait 500 TL'lik alışveriş kartı verilerek adına Papara hesabı açılan Necdet Başpınar, kimliğinin fotokopisinin ve kendi fotoğrafının çekildiği anları anlatarak suçluların cezasını çekmesini istedi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir yardım platformu adı altında BİM'e ait 500 Türk Lirası yüklü kartlarını depremzede vatandaşlara dağıtarak adlarına izinsiz Papara hesabı açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklanmıştı. Bu olayın mağdurlarından olan birisi de 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan ve konteyner kentte yaşayan esnaf Necdet Başpınar oldu. Başpınar, deprem sonrası ortaya çıkan dolandırıcılık olayıyla hayrete düştüklerini belirterek yaşananları anlattı

"Benim gibi yüzlerce insan var hepimizin kimlik bilgilerini aldılar"

Telefon tamirciliği yapan Necdet Başpınar, asrın felaketinde evinin yıkıldığını belirterek, "6 Şubat depreminde evimiz yıkıldı. Şuan da konteyner kentte ikamet ediyoruz ve orada yaşıyoruz. Bu süreçte muhtarlıktan arandık. Bize BİM kart vereceğiz, muhtarlığa kadar gel dediler. Gittiğimde kalabalık vardı, dönecektim. Muhtar gitme hemen kartını verelim dedi. Ben para verecek diye düşünüyordum, BİM kart varmış. Bizim kimlikleri aldılar, benim gibi yüzlerce insan var hepimizin kimlik bilgilerini aldılar. Kimliklerin fotokopisi çekildi, arkasından da bizim fotoğraflar çekildi" dedi.

"Bir süre sonra araştırdığımda bir çok insanın adına Papara hesabı açılmış"

Devletin konuyu araştıracağını ve çözüme kavuşturacağını dile getiren Başpınar, "Biz depremzedeyiz, o anda sıkıntılar içerisindeyiz ve böyle bir art niyet olacağını hiç düşünmemiştik. Bize orada kimlik bilgilerimizi alıp, BİM kart verdiler. Bir süre sonra araştırdığımda bir çok insanın adına Papara hesabı açılmış. Acaba benimde mi adıma Papara hesabı açtılar diye panik oldum. Karakola gittim, şikayetçi oldum. Devletimiz bu konuyu mutlaka araştıracaktır. Kimler bu işin içinde devletimiz bunu bulacaktır. Biz de böyle bir mağduriyet yaşadık, bir çok insanın da adına hesaplar açılmış" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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