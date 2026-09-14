Osmaniye’de çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, ahırı tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, Yenimahalle Gücün Dağı mevkisinde Ökkeş Akkuş'a ait ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede ahırı sardı. Yangın sırasında ahırda hayvan bulunmaması nedeniyle herhangi bir hayvan telef olmadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahır kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı