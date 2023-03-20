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Osmaniye'de çeşitli suçlardan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de çeşitli suçlardan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 13-19 Mart tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 152 kişiyi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet çalıntı otomobil,3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet elektrikli bisiklet, 1 adet buji anahtarı, 1 adet bakır bilezik ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 3 şüpheli nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece çeşitli suçlardan tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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