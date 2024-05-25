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Osmaniye'de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangında 7 dönüm tarla zarar gördü. Yangının sebebi yüksek gerilim hattı olduğu tahmin ediliyor.

Osmaniye'de buğday tarlasında yangın çıktı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde buğday tarlasında yangın çıktı. Çıkan yangında 7 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

Yangın, Düziçi Böcekli Beldesi Dümbürdek mahallesinde Mürsel Körkü'ye ait buğday tarlasında yangın çıktı. İddiaya göre tarla içinden geçen yüksek gerilim hattının sebep olduğu tahmin edilen yangında 7 dönüm buğday tarlası yandı. İhbar üzerine olay yerine Böcekli ve Atalan Beldelerinin itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalıştı. Yağan yağmurdan dolayı arazinin çamurlu olmasından dolayı itfaiye ekipleri yağına müdahale etmekte zorlanırken vatandaşların yardımıyla yangın diğer arazilere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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