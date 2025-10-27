Haberler

Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki kardeşin ahırda bulduğu av tüfeği ateş aldı. Olayda 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

  • Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 7 yaşındaki Ali Muhammet Elsait, av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı.
  • Yaralı çocuk önce Düziçi Devlet Hastanesi'ne, ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki kardeşin oynadığı sırada av tüfeğinin ateş alması sonucu 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

AV TÜFEĞİ ATEŞ ALDI

Olay, akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi hayvan pazarı altı mevkisinde bulunan ahırlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin oğlu olan Muhammet Elsait (12) ile kardeşi Ali Muhammet Elsait (7) iddiaya göre ahırda buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu 7 yaşındaki Ali Muhammet Elsait ağır yaralandı. Küçük çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
