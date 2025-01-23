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Osmaniye'de Apartman Yangını: 8 Kişi Kurtarıldı

Osmaniye'de Apartman Yangını: 8 Kişi Kurtarıldı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, itfaiye ekipleri mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı. Yangın, mutfakta başlayarak binayı sardı ve maddi hasara yol açtı.

Osmaniye'de bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Apartmanda mahsur kalan 8 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi Hastane Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Mustafa K.'nin evinin mutfak kısmında başlayan yangın bir anda binayı sardı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken binada mahsur kalan 8 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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