Osmaniye'de Anız Yangını: Alevler Makilik Alana Sıçradı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Akdam köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytinlik ve makilik alana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde çıkan anız yangınında alevler makilik alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyü Evciller Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki zeytinliğe ve makilik alana sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevlerin yayılmasını önlemek için iş makinesi ve traktörlerle ekipler yoğun çaba sarf ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
