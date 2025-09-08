Osmaniye'de Aileyi Vuran Trafik Kazası: 3 Yaralı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Olay, TAG Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep istikameti Aslanlı Tünel girişinde gerçekleşti. Aynı yönde seyir halinde olan iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - OSMANİYE
