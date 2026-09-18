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Osmaniye’de 6 aylık hamile eşini döverek öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı

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Osmaniye’de 6 aylık hamile eşini döverek öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, 2 çocuk annesi ve 6 aylık hamile Didar F. (20), evinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 2 çocuk annesi ve 6 aylık hamile Didar F. (20), evinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan eşi K.F. tutuklandı.

Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Didar F. ile eşi K.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. K.F.'nin eşini darbetmesi sonucu Filiz hayatını kaybetti.Olayın ardından gözaltına alınan K.F., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Didar F'nin cenazesi, baba evinin bulunduğu Düziçi ilçesine götürülerek Çamiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeğenim 19 yaşındaydı gencecikti hamileydi iki çocuk geride kaldı diyen dayı Boran Kapcak, "Bu benim ablamın kızıydı. Kadirli de evliydi. İki çocuğu vardı. ve kendisi yedi aylıkta hamileydi. Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da işte vurmuş galiba. Kavga oluyor. Hastaneye kaldırıyorlar ve hayatını kaybetti. Bunu zaten sadece kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi. Yani bir kişinin yapması imkan değil. Çocuğun vücudunda, kafasında kırılmadık, ezilmedik bir yeri yok. Ben gördüm cenazeyi kadın şiddeti bu ya Bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz. Yani herkes cezasını çeksin, bu tür şeylere de artık son verilsin. Yazık günah da 19 yaşındaki gencecik iki çocuk annesi ve 7 aylık da hamile. Ne bileyim kapısı kapandı, iki çocuk geride kaldı" diye konuştu.

Böyle olayların bir daha yaşanamamasını istiyoruz diyen mahalle muhtarı Mustafa Güngör, "Kadirli ilçesinde gerçekleşiyor Didar F. şahısımız, vefat eden kişi bizim mahallemizin sakinlerindendir. Aile arasında çıkan bir tartışmadan dolayı kocanın Didar ablamızı darp etmesi sonucunda hastaneye kaldırıldı. Hastanede de maalesef 6 aylık bebeğiyle birlikte, karnında olan bebeğiyle birlikte vefat etmiştir. İki tane de çocuğu kalmıştır. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz. Allah'ım ikisine de diyorum yani karnımdaki bebekle ikisine bir Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun diyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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