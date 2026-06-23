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Osmaniye'de 6 ağır tonajlı aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de 6 ağır tonajlı aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneli çıkışında 6 ağır tonajlı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneli çıkışında 6 ağır tonajlı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi sınırlarındaki Taşoluk Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ağır tonajlı aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bir süre durma noktasına geldi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, ulaşım alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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