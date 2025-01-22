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Osmaniye'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan tırın dorsesinde 39 düzensiz göçmen ele geçirildi. İki sürücü göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 şahıs "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde yaptığı incelemede 37 Afganistan 2 Pakistan uyruklu toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri batı illerine götüren tırda bulunan sürücüler Enver A. ve Yakup A., "göçmen kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan 37 Afganistan 2 Pakistan uyruklu toplam 39 kaçak göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sınırdışı edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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