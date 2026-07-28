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Kadirli'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kilo Esrar ve 527 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kadirli'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kilo Esrar ve 527 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli ilçesinde düzenlediği operasyonda 31 kilo 200 gram kubar esrar, 527 kök Hint keneviri, 500 gram kenevir tohumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'yasa dışı kenevir ekimi' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 kilo 200 gram kubar esrar, 527 kök Hint keneviri ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı ve Söğütlüdere köylerinde bazı şüphelilerin ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları, tarla ve ormanlık alanda yasa dışı kenevir yetiştirdikleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 27 Temmuz'da düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve arazilerinde arama yapıldı. Aramalarda 31 kilo 200 gram kubar esrar, 527 kök hint keneviri, 500 gram kenevir tohumu, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 112 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.C. (66), R.C. (71), M.C. (57) ve M.B. (66) hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "yasa dışı kenevir ekimi suçlarından adli işlem başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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