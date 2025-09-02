Osmaniye'de 3 Araçla Trafik Kazası: 3 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 3 aracın çarpışması sonucu kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa