Osmaniye'de 3 Araçla Trafik Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 3 aracın çarpışması sonucu kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

