Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat bir deprem meydana geldi.

3.8 İLE SALLANDI

00.15'te meydana gelen 3.8 büyüklüğünde oldu. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.