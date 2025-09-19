Haberler

Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 00.15'te 3.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 6.96 altında oluşurken; herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat bir deprem meydana geldi.

3.8 İLE SALLANDI

00.15'te meydana gelen 3.8 büyüklüğünde oldu. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
