Osmaniye'de 14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar İddiası: 10 Tutuklama
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 10'u tutuklandı. Mahkeme süreci devam ediyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla adliyeye sevk edilen 18 kişiden 10 tutuklandı.
Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki E.B.'ye cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 18 kişiden M.A., A.K., A.A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.T.K. ve A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE