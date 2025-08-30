Osmaniye'de 12 Yaşındaki Çocuk Yorgun Mermiyle Yaralandı

Osmaniye'de 12 Yaşındaki Çocuk Yorgun Mermiyle Yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde balkonda oturan 12 yaşındaki Davut Şimşek, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, evinin balkonunda oturduğu sırada nereden geldiği henüz belirlenemeyen kurşunun hedefi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde akşam saatlerinde ailesiyle birlikte balkonda konserve yapan Davut Şimşek'in (12) ayağına yorgun mermi isabet etti. Çocuğun acı içinde bağırması üzerine aile, kendi imkanlarıyla Şimşek'i Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan muayenede Davut Şimşek'in ayağından yaralandığı belirlenerek, tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, kurşunun nereden ateşlendiğini belirlemek için inceleme yaptı. Ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı araştırması sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
