Osmaniye'de 11 Katlı Berker Apartmanı'nın Yıkımı Gerçekleşti
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde bulunan Berker Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Mahkeme süresince güçlendirme talebinde bulunulmadığı için yıkım kararı alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de son yüksek katlı bina olan 11 katlı Berker Apartmanı'nın yıkımı yapıldı.

Osmaniye'de 6 Şubat depremleri sonrası en fazla yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi'nde bulunan 11 katlı Berke Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Deprem sonrası orta hasar raporu alan mahkeme süresince hak sahipleri tarafından güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı alındı. Yoğun güvenlik önlemi alınarak yıkıma başlanılan binanın kepçe darbesiyle bir bölümünün yıkıldığı an cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

