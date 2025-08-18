Osmaniye'de 11 Katlı Berker Apartmanı'nın Yıkımı Gerçekleşti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de son yüksek katlı bina olan 11 katlı Berker Apartmanı'nın yıkımı yapıldı.

Osmaniye'de 6 Şubat depremleri sonrası en fazla yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi'nde bulunan 11 katlı Berke Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Deprem sonrası orta hasar raporu alan mahkeme süresince hak sahipleri tarafından güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı alındı. Yoğun güvenlik önlemi alınarak yıkıma başlanılan binanın kepçe darbesiyle bir bölümünün yıkıldığı an cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE